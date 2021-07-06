В МГИМО отстранят от работы и лишат зарплаты не привившихся сотрудников

Университет МГИМО издал приказ, по которому до работы не будут допускаться штатные сотрудники без сертификата о вакцинации от коронавируса. Крайний срок предъявления документа - 20 августа, передают "Открытые медиа", в редакции которых имеется текст распоряжения.

В противном случае сотрудникам грозит отстранение от выполнения профессиональных обязанностей без сохранения окладов. Это касается и научных работников, и административного персонала, но не распространяется на кадров, работающих дистанционно, и иностранных сотрудников с сертификатом о вакцинации зарубежным препаратом. В настоящее время в МГИМО работает свыше 2200 человек.

Ранее Москва стала первым регионом, где некоторые точки общепита стали работать только для привившихся от коронавируса посетителей.