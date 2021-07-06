Возвращающимся из-за рубежа привитым россиянам разрешили сдавать только один COVID-тест

Начиная с 7 июля всем непривитым россиянам, возвращающимся из-за границы, следует соблюдать режим самоизоляции вплоть до получения отрицательного теста на коронавирус, следует из нового указа Роспотребнадзора.

В то же время привитым гражданам РФ отныне нужно сдавать только один ПЦР-анализ вместо двух.

Кроме того, для привитых или переболевших COVID-19 в последние полгода россиян тестирование при въезде в страну отменяется.

Напомним, что с 1 мая россияне, приезжающие из-за рубежа, были обязаны сдавать два ПЦР-теста на наличие инфекции. Их следовало сделать в течение 5 дней после прилета, соблюдая интервал между ними не менее суток.