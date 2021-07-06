Активист "Весны" Левкин первым подал документы на выборы в МО "Автово"

В ИКМО "Автово" 6 июля зарегистрировали первых трех кандидатов. Ими стали участник молодежного движения "Весна" Никита Левкин, активистка Либертарианской партии России Анастасия Рогачева и студент СПбГУ Александр Чирков. Теперь самовыдвиженцы займутся открытием избирательного счета, сообщил ЗАКС.Ру Левкин.

- Никаких препятствий не создавали. Все документы приняли без проблем. Конечно, немного на натянутых тонах пообщались с председателем избирательной комиссии. <...> Пока в "Автово" всего три кандидата. Три замечательных кандидата - это мы и есть, - поделился Левкин.

Завтра, 7 июля, подать документы планируют еще пятеро кандидатов из команды Левкина: Дмитрий Леонов, Сергей Дудкин, Мария Кабаши, Владимир Мясников, Дмитрий Горбунов. Все они пойдут на выборы самовыдвиженцами. Чтобы попасть в бюллетень кандидатам необходимо набрать по 10 подписей от жителей округа.

Сейчас в совете МО "Автово" большинство мест у "Справедливой России". Местные выборы состоятся в сентябре, в единый день голосования.

Константин Леньков, фото предоставил Никита Левкин