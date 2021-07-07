Макаров забыл, кто в ЗакСе самый молодой депутат

Поздравляя с прошедшим днем рождения единоросса, 35-летнюю Галину Назарову на заседании 7 июля спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров назвал её "самым молодым депутатом".

Однако моложе Назаровой в депутатской корпусе её однопартийцы Дмитрий Тугов и Денис Четырбок. Самый молодой депутат ЗакСа при этом — член фракции ЛДПР Виктор Сысоев, которому ещё не исполнилось 27 лет.

— Я уверен, что вы победите на этих выборах, — обратился Макаров к Назаровой, — и все вам должны помогать, потому что вы находка для Законодательного собрания, находка для избирателей.

Спикер ЗакСа также назвал коллегу мудрым, исключительно добросовестным и порядочным человеком.

Сергей Еремеев