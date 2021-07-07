ЗакС продлил молодость петербуржцам в третьем чтении

Законодательное собрание Петербурга на заседании 7 июля окончательно утвердило инициативу, согласно которой молодыми будут считаться горожане в возрасте до 35 лет, а не 30, как раньше.

Документ, внесенный "Единой Россией", приводит городское законодательство в соответствие с федеральным. На общероссийском уровне президент Владимир Путин утвердил увеличение возраста молодежи еще в конце 2020 года.

Другой поправкой петербургских депутатов в закон "О реализации государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге" вводится новая цель молодежной политике, связанная с идеологией:

"Формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим негативным социальным явлениям".

Ранее изменения законодательство о молодежной политике критиковали оппозиционные депутаты ЗакСа. В частности, они заявили, что власть не знает истинных проблем и потребностей молодых людей.

Сергей Еремеев