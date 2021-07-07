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Мишустин поручил проверить рост цен на ПЦР-тесты в частных клиниках

фото ЗакС политика Мишустин поручил проверить рост цен на ПЦР-тесты в частных клиниках

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Федеральной антимонопольной службе проверить цены на ПЦР-тесты на коронавирус в частных клиниках и лабораториях, сообщается на сайте кабмина.

Поручения даны по итогам заседаний координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, которые прошли 25 и 29 июня. 

"В последнее время из регионов приходит информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растёт. Людей это сильно беспокоит", — сказал Мишустин в ходе заседания 25 июня.

Доложить о результатах проверки ФАС и Роспотребнадзор должны до 19 июля.

ФАС зафиксировал рост цен на тесты и на анализы на антитела к COVID-19 в конце июня. Компании заявляли о существенном росте спроса на них: в "Инвитро" такой рост, по словам представителей, составил 150% за последние недели, передает РБК.

В последний месяц заболеваемость коронавирусом в России серьезно выросла. За сутки 6 – 7 июля зафиксировано почти 24 тысячи новых случаев заражения, из них 1,9 тысяч — в Петербурге.

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