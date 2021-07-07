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Макаров допустил, что "Единая Россия" выставит в ЗакС не только победителей праймериз

фото ЗакС политика Макаров допустил, что "Единая Россия" выставит в ЗакС не только победителей праймериз

Петербургское отделение "Единой России" назовет имена своих кандидатов в депутаты Законодательного собрания во время второго этапа партийной конференции 9 июля. Председатель городского отделения и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, отвечая на вопрос ЗАКС.Ру на брифинге в Мариинском дворце, сообщил, что конференция в праве выставить в городской парламент не только победителей праймериз.

-  Обычно все люди, которые победили на праймериз - это наша партийная установка - должны входить в этот список. Но партийная конференция может принять любые решения. Но это уже решения партийной конференции регионального отделения… Пожалуйста, 9 числа, если будете на партийной конференции - мы уже, в принципе, все подготовили - вы сами всё увидите, - сказал Макаров.

Конференция по традиции состоится в КДЦ "Московский" и начнется в 17:00. В рамках её первого этапа 10 июня были избраны делегаты на съезд партии и подведены итоги работы петербургского отделения за последний год.

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