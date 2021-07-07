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Выборы 2021

Новости 18:57

Депутат Никешин заявился на выборы в ЗакС самовыдвиженцем

фото ЗакС политика Депутат Никешин заявился на выборы в ЗакС самовыдвиженцем

По данным ЗАКС.Ру, член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Сергей Никешин 7 июля отнес документы в территориальную избирательную комиссию № 46 для участия в выборах в городской парламент в качестве самовыдвиженца.

Эту информацию подтвердил председатель ТИК № 46 Борис Бобков. По его словам, пока это единственный кандидат по округу № 18, уведомивший комиссию о своем участии в выборах. Дозвониться до самого депутата ЗАКС.Ру не удалось.

В состав округа № 18 входят муниципалитеты "Ульянка", "Сосновая поляна", "Урицк" и частично "Константиновское". Никешин и сейчас представляет эту территорию в городском парламенте. Он был депутатом всех созывов ЗакСа. С 2004 года состоял во фракции "Единая Россия". Никешин заявился на участие в предварительном голосовании единороссов и в этом году, однако позже снял свою кандидатуру. Этот поступок парламентарий никак не комментировал. 

Свои кандидатуры по округу № 18 также планируют выставить лидер фракции ЛДПР в ЗакСе Павел Иткин, заместитель главы МО "Ульянка" и член Партии Роста Павел Кондрашов, депутат МО "Сосновая поляна" и представитель КПРФ Дмитрий Бойко, советник лидера партии "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова Станислав Давыдов. На праймериз "Единой России" по этой территории победил бизнесмен, почетный строитель России Алексей Далматов. О других кандидатах можно узнать на карте ЗАКС.Ру "Выборы-2021".

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