Кандидаты от "Яблока" подали документы на выборы в МО "Ланское"

Пятеро кандидатов от "Яблока" 7 июля подали документы для участия в муниципальных выборах МО "Ланское" по второму многомандатному округу. Проблем при подаче документов не возникло, сообщил ЗАКС.Ру кандидат Дмитрий Лысов.

Всего "Яблоко" выдвинуло пять кандидатов в МО "Ланское": члена партии Дмитрия Лысова, активиста "Команды Черной речки" Михаила Молчанова, местную активистку Анну Ширяеву, а также Николая Солодкова и Юлию Бобылеву, которые не смогли избраться по этому округу на выборах 2019 года.

- Люди все взрослые, которые вполне могут понять, что нужно людям. Имеющие жизненный опыт. В 2019 году был очень много кандидатов, но в основном студенты, которые выдвинулись, и даже непонятно зачем, - рассказал Лысов.

В Единый день голосования 19 сентября в МО "Ланское" пройдут довыборы по одному из четырех избирательных округов. Всего будет избрано пятеро депутатов. Итоги голосования по этому округу были отменены в январе 2020 года по решению суда из-за незаконного отказа ИКМО "Черная речка" (сейчас - "Ланское") зарегистрировать кандидата от "Справедливой России" Павла Чупрунова.

Константин Леньков