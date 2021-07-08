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Неизвестные взломали соцсети экс-кандидата в Заксобрание Уткиной

фото ЗакС политика Неизвестные взломали соцсети экс-кандидата в Заксобрание Уткиной

Бывший депутат МО "Финляндский округ" Светлана Уткина сообщила, что в ночь на 8 июля неизвестные взломали ее аккаунты в соцсетях и личную почту. Злоумышленникам удалось получить доступ к Telegram, "ВКонтакте" и почте "Яндекс", сообщила Уткина корреспонденту ЗАКС.РУ. 

Ночью на телефон Уткиной начали поступать звонки с иностранных номеров. Позже она обнаружила, что в ее соцсетях была отключена двухфакторная аутентификация. По словам экс-депутата, ей повезло, что она не спала в этот момент и смогла быстро изменить пароли на своих страницах. 

- Я зашла в настройки конфиденциальности в Telegram. У меня там было четыре устройства, среди которых Samsung Galaxy. У меня никогда не было телефона Samsung, - рассказала Уткина. 

Уткина считает, что причиной для взлома могло стать ее желание участвовать в выборах в Законодательное собрание Петербурга, хотя она уже объявила об отказе от этой идеи из-за отсутствия поддержки от "Яблока". Недавно она сообщила, что будет участвовать в кампании другого кандидата, имя которого станет известно после подачи документов в избирательную комиссию.  

Она также предположила, что поводом могла стать ее критика решения "Партии Роста" не выдвигать депутата МО "Ульянка" Павла Кондрашова в Государственную думу по 212-му избирательному округу. Вместо него на выборы в Думу пойдет замглавы МО "№72" Александр Голованов. 

Посторонний также смог зайти в профиль Уткиной" ВКонтакте". Сейчас доступ к странице восстановлен. Позже знакомые Уткиной сообщили ей, что с ее номера была зарегистрирована новая страница "ВКонтакте", которая в данный момент уже заблокирована. Восстановить доступ к почте на "Яндексе" активистке не удалось. 

Константин Леньков

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