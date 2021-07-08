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Мосгорсуд счел законным приговор москвичу по делу о нападении на силовика во время акции 23 января

фото ЗакС политика Мосгорсуд счел законным приговор москвичу по делу о нападении на силовика во время акции 23 января

Мосгорсуд оставил в силе наказание участнику акции протеста 23 января в Москве Станиславу Ахмедову по делу о нападении на полицейского, передает ТАСС.

В суде заявили, что сочли приговор "законным и обоснованным". Напомним, в апреле суд приговорил Ахмедова к двум годам колонии.

По версии следствия, Ахмедов в ходе протестов 23 января применил силу к правоохранителю на Пушкинской площади. СК сообщал, что он признал вину и раскаялся.

23 января в ряде городов России прошли крупные протестные акции в поддержку Алексея Навального. Это случилось после того, как политика арестовали: ФСИН добивалась замены его условного срока по делу "Ив Роше" на реальный из-за того, что Навальный, проходя реабилитацию в Германии после отравления, не отмечался в службе.

 

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