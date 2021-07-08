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Новости 16:11

Еще четверо самовыдвиженцев подали документы на выборы в ЗакС

фото ЗакС политика Еще четверо самовыдвиженцев подали документы на выборы в ЗакС

На сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии опубликовали данные еще четырех кандидатов в депутаты городского Законодательного собрания. Среди них генеральный директор, активистка, завхоз детского сада и подполковник российской армии. 

В 5-м округе заявился Александр Леденцов, генеральный директор ООО "Альфа-Инспект", которая занимается арендой и управлением недвижимости. Пройти в Законодательное собрание по 16-му избирательному округу намерена попытаться Гульнара Уразбахтина, администратор группы "ВКонтакте", посвященной проблемам жилого дома в Красносельском районе Петербурга. С сентября 2019 года жители дома добиваются смены управляющей компании. Рассказать о своей предвыборной программе она не смогла из-за высокой занятости. 

- Сейчас не могу, извините. Собираю подписи. Мне нужно 4 774, а это очень много, - ответила Уразбахтина на вопрос корреспондента ЗАКС.Ру. 

По 24-му одномандатному округу подал документы Константин Вашов, заведующий хозяйством в детском саду №30 Пушкинского района Петербурга. Он рассказал ЗАКС.Ру, что решил принять участие в выборах из-за желания сделать жизнь петербуржцев лучше. 

- Выдвигаются люди активные, если что-то хочется поменять. Хотя бы в своем районе. Благодаря этому я и выдвинул свою кандидатуру. Я понимаю, я самовыдвиженец, шансов у меня, скажем так, мало, но за каждый буду драться, - рассказал кандидат. 

По словам Вашова, его не устраивают зарплаты работников в сфере образования, а также проблемы транспортной инфраструктуры в Пушкинском районе, в частности, по его мнению,  реконструкции требуют железнодорожные переезды, из-за которых ежедневно образуются многокилометровые пробки. Чтобы попасть в бюллетень, ему необходимо собрать не менее 4400 подписей. Сейчас он занимается набором команды. 

По этому округу также выдвигается участник праймериз "Единой России", подполковник Валентин Александров, начальник физической подготовки в одной из военных частей в черте города. На внутрипартийном голосовании по 24-му округу Александров набрал 594 голоса. В своем видеообращении он рассказывал, что желает бороться с бедностью, убылью населения, коррупцией. 

Всего, по данным Горизбиркома, документы на выдвижение в Законодательное собрание к 8 июля подали уже 30 человек. Среди них 17 самовыдвиженцев, 7 кандидатов от "Справедливой России - За правду", 5 представителей партии "Родина" и еще одна претендентка на депутатское кресло из "Новых людей".

Константин Леньков

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