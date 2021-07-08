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Новости 16:51

Суд отклонил ходатайство Любови Соболь о возврате её "санитарного" дела в прокуратуру

фото ЗакС политика Суд отклонил ходатайство Любови Соболь о возврате её "санитарного" дела в прокуратуру

Суд в Москве отказался возвращать в прокуратуру материалы "санитарного" дела юристки Любови Соболь, как о том ходатайствовали её адвокаты, сообщается в Telegram-канале "Команда Навального. Защитники ссылались на обнаруженные в документах ошибки.

Следующее заседание по существу начнется 15 июля в Преображенском райсуде. 

Днём ранее прошло первое заседание по делу Олега Навального. Процесс отложили до 20 июля, после того, как в суде было объявлено о жалобе защиты на определение Тверского суда о передаче дела в Преображенский суд. Навальный на заседании отказался признавать свою вину.

Напомним, "санитарное дело" возбудили против наиболее известных соратников Алексея Навального после несанкционированного протеста 23 января в Москве, собравшего десятки тысяч человек. Активистам и политикам, среди которых, кроме Соболь, Кира Ярмыш, Анастасия Васильева, Константин Янкаускас, Люся Штейн, Олег Навальный, вменяют организацию публичного мероприятия, повлекшего за собой нарушение санитарно-эпидемиологических норм. 

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