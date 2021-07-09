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Новости 14:06

Экс-главе штаба Навального* в Мурманске хотят помешать идти на выборы, принудительно поместив её в "ковидарий"

фото ЗакС политика Экс-главе штаба Навального* в Мурманске хотят помешать идти на выборы, принудительно поместив её в "ковидарий"

Бывшая глава мурманского штаба* Алексея Навального Виолетта Грудина, намеревающаяся принять участие в грядущих выборах в местный горсовет депутатов, опасается, что её могут насильно поместить в ковидный госпиталь для того, чтобы не допустить до участия в электоральном процессе. Переживаниями активистка делится у себя в Telegram-канале.

Она рассказала, что в середине июня переболела коронавирусной инфекцией, которую официально у неё диагностировали 27-го числа, при этом недомогание у девушки на тот момент уже прошло.

"Вы и проживающие с вами обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14-ти дней со дня контакта. Не со дня теста, обращаю ваше внимание, дорогие читатели", - приводит Грудина полученное от Роспотребнадзора сообщение.

Распоряжения сидеть дома, начиная с 27 июня, она не получала, поэтому, отсидев дома 14 дней, 5 июля "впервые вышла из дома". На самочувствие Грудина не жалуется, уточняя, что чувствует себя всецело хорошо.

"Но что происходит дальше? Ко мне начинают ломиться домой менты под перелогом "профилактической беседы", я в недоумении. А сегодня в 9 утра ко мне в дверь постучался арендодатель: он из области решил приехать и поговорить со мной, сообщил, что один. Ага, конечно: за его спиной стояли менты и два сотрудника РПН, которые потребовали моей немедленной госпитализации. Чего?! На каком основании?! Больницы в городе переполнены, а придурки из РПН отдают койку здоровому человеку", - негодует Грудина.

Арендодателя к квартире привезли прямо с места его работы, уточняет активистка, а это в Мончегорске - за 137 км от Мурманска.

Примечательно то обстоятельство, что иск о принудительной госпитализации Грудиной подала лично главный санитарный врач Мурманской области.

"Как много чести, лучше бы больными так активно занималась. Естественно меня принудительно закроют в больнице, и будут до бесконечности положительные тесты на ковид, чтобы я как кандидат не успела подать документы на регистрацию. Другого объяснения у меня нет. Вдумайтесь, только в России используют пандемию в качестве политических репрессий", - заключила Грудина.

Виолетта Грудина позиционирует себя как единственного независимого оппозиционного кандидата на выборы в горсовет Мурманска, поэтому внимание властей к её персоне вполне обосновано.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена

Фото: страница Виолетты Грудиной "ВКонтакте"

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена
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