В Горзбиркоме Петербурга считают, что до выборов в ЗакС из-за "экстремизма" могут не допустить одного выдвинутого кандидата

Ситуация с одним из кандидатов в депутаты Заксобрания Петербурга, уже сдавшего документы в окружную избирательную комиссию, похожа со случаями в других регионах, где до выборов уже не допустили оппозиционеров, связанных с экстремистскими организациями. Это следует из выступления члена Горизбиркома Дмитрия Краснянского в рамках состоявшейся 8 июля встречи с предпринимателями, планирующими издавать агитматериалы. Видеозапись беседы выложили "Наблюдатели Петербурга".

"У нас экстремист и террорист не может быть кандидатом. Некоторые наши коллеги в других субъектах считают, что даже не может быть выдвинут. Мы считаем эту позицию ошибочной. Вы знаете, что в Москве и в Перми даже аннулировали выдвижение. У нас подобная ситуация есть в отношении одного из кандидатов. Здесь окружная комиссия не стала препятствовать выдвижению, поскольку выдвинуться человек имеет право. Вопрос его регистрации открыт. Не мне это решать, это решать окружной комиссии, но тем не менее", - сказал Краснянский.

Отметим, в Москве окружная комиссия не разрешила открыть избирательный счет бывшему главе штаба Алексея Навального Олегу Степанову, планировавшему выдвигаться в Госдуму. Кроме того, до дополнительных выборов в Мосгордуму из-за сотрудничества с Фондом борьбы с коррупцией не был допущен глава Красносельского района Москвы Илья Яшин. Экс-руководитель пермского штаба Навального Сергей Ухов успел открыть счет и начал собирать подписи в свою поддержку, однако позже избирком аннулировал его выдвижение в городской парламент.

Мосгорсуд 9 июня признал штабы Навального и созданный им Фонд борьбы с коррупцией экстремистскими организациями. Решение еще не вступило в силу. Ранее, 4 июня, президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий членам экстремистских организаций и аффилированным с ними лицам участвовать в выборах.