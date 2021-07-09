Команда Пивоварова подала необходимые для его выдвижения документы в ЦИК

Команда находящегося под арестом оппозиционера Андрея Пивоварова сообщила о том, что ей удалось собрать все необходимые документы для выдвижения его как кандидата в депутаты Государственной думы и подать их в ЦИК. На текущей неделе с этим возникли трудности: администрация краснодарского СИЗО отказывалась оперативно предоставить соратникам Пивоварова копию его паспорта.

"Юридически придраться не к чему: всё оформлено идеально. Единственная причина, по которой Пивоварову можно отказать в регистрации, — страх властей перед независимыми политиками и конкурентными выборами", - говорится в Telegram-канале "Свободу Пивоварову".

Единомышленники политика признают, что Центризбиркому будет трудно зарегистрировать преследуемого политика, уверяя, что кампания в любом случае обещает быть интересной.

Напомним, что арестованного за прошлогодний репост Пивоварова решилось выдвинуть на выборы от одного из краснодарских округов партия "Яблоко" на своем последнем съезде. Оппозиционера преследуют по делу об участии в деятельности нежелательной организации, которой в РФ продолжают считать "Открытку".