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"Зеленая альтернатива" подала документы в ЦИК для заверения списков

фото ЗакС политика "Зеленая альтернатива" подала документы в ЦИК для заверения списков

Представители партии "Зеленая альтернатива" передали в распоряжение Центризбиркома списки выдвинутых на сентябрьские выборы кандидатов для их заверения, передает РИА "Новости".

Федеральную часть списка возглавили поп-исполнительница Виктория Дайнеко, экоактивист и блогер Софья Калягина и журналистка Ксения Качаева. Остальные кандидаты разделены на 42 региональные группы.

"Основным нашим посылом, поскольку мы нишевая партия, является экология. Мы рассчитываем преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму", - произнес лидер политической организации Руслан Хвостов.

Партия, основанная в конце 2019 года, в первые месяцы своего существования находилась в статусе общественного движения.

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