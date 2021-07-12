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"Задача - разрушить всё": Из-за давления силовиков Яшин объявил об уходе с поста главы МО "Красносельский"

фото ЗакС политика "Задача - разрушить всё": Из-за давления силовиков Яшин объявил об уходе с поста главы МО "Красносельский"

Столичный политик Илья Яшин известил о сложении полномочий главы московского округа "Красносельский": причина - чрезмерно пристальное внимание к его работе со стороны силовых структур.

"Одновременно усилилось давление на муниципалитет Красносельского района, который я возглавляю с 2017 года после победы на местных выборах. Прокуратура трясет бухгалтерию и аппарат бесконечными проверками. Наши сотрудники тратят значительную часть рабочего времени, чтобы отвечать на запросы силовиков. Полагаю, что прокуратура выполняет политический заказ, который связан с моей оппозиционной деятельностью. Задача — парализовать нашу работу и разрушить всё, что мы построили за эти четыре года", - объяснил детали произошедшего Яшин у себя в Facebook.

Он уточнил, что ему важно сохранить нынешнюю команду руководимого им округа как минимум для того, чтобы иметь возможность принять участие в муниципальных выборах 2022 года.

Работать Яшин продолжит в статусе "рядового муниципального депутата на общественных началах".

Ранее политика сняли с выборов в Мосгордуму из-за причастности к деятельности экстремистской организации - ФБК* - в которой он никогда не состоял.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена
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