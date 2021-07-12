"Электричество государственное": Кандидатке в ЗакС Петербурга запретили заряжать телефон в помещении ТИК

Петербургскому муниципалу, кандидатке в депутаты городского Заксобрания Ксении Лавровой, пришедшей в ТИК №1 подавать документы на агитацию, не разрешили воспользоваться розеткой для того, чтобы зарядить телефон. О курьёзной ситуации мундеп рассказала Znak.com.

"Необходимо было переговорить с юристом, а на телефоне было мало процентов зарядки. Решила в коридоре подзарядить телефон. Коллега подошла к розетке, в этот момент выходит председатель ТИКа [Ольга Нечаева] и говорит: "Электричество государственное, я вас попрошу его не использовать", - поделилась Лаврова.

Муниципал уточнила, что подобные ситуации в ТИКах - не редкость. К примеру, в одном из территориальных избиркомов её коллеге мундепу Павлу Кондрашову отказались выдавать ножницы: "Сказали, что государственную собственность разбазаривать запрещено".

Znak.com попросил ТИК №1 прокомментировать произошедшее: в избиркоме пообещали донести информацию до Нечаевой.