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Муниципал 12:10

"Электричество государственное": Кандидатке в ЗакС Петербурга запретили заряжать телефон в помещении ТИК

фото ЗакС политика "Электричество государственное": Кандидатке в ЗакС Петербурга запретили заряжать телефон в помещении ТИК

Петербургскому муниципалу, кандидатке в депутаты городского Заксобрания Ксении Лавровой, пришедшей в ТИК №1 подавать документы на агитацию, не разрешили воспользоваться розеткой для того, чтобы зарядить телефон. О курьёзной ситуации мундеп рассказала Znak.com.

"Необходимо было переговорить с юристом, а на телефоне было мало процентов зарядки. Решила в коридоре подзарядить телефон. Коллега подошла к розетке, в этот момент выходит председатель ТИКа [Ольга Нечаева] и говорит: "Электричество государственное, я вас попрошу его не использовать", - поделилась Лаврова.

Муниципал уточнила, что подобные ситуации в ТИКах - не редкость. К примеру, в одном из территориальных избиркомов её коллеге мундепу Павлу Кондрашову отказались выдавать ножницы: "Сказали, что государственную собственность разбазаривать запрещено".

Znak.com попросил ТИК №1 прокомментировать произошедшее: в избиркоме пообещали донести информацию до Нечаевой.

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