Суд не стал смягчать наказание участнику январского протеста, толкнувшему силовика

Городской суд Москвы не стал смягчать наказание участнику митинга в поддержку Алексея Навального 23 января Валерию Евсину, который ранее получил 2 года колонии за применения насилия к силовику (ст. 318 УК), уведомила "Открытые медиа" адвокат "ОВД-инфо" Елена Шереметьева.

Ранее суд признал Евсина виновным: по версии следствия, в ходе протестной демонстрации он толкнул металлическое заграждение в сторону сотрудника Росгвардии и задел его.

23 января в ряде городов России прошли крупные протестные акции в поддержку Алексея Навального. Это случилось после того, как политика арестовали: ФСИН добивалась замены его условного срока по делу "Ив Роше" на реальный из-за того, что Навальный, проходя реабилитацию в Германии после отравления, не отмечался в службе.