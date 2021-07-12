"Родина" выставила на выборы в ЗакС Петербурга бывшего исполнителя песен "Бритоголовые идут" и "Хоронят скина"

На сайте Горизбиркома Петербурга появилась информация о выдвижении в депутаты городского парламента члена бюро президиума политсовета партии "Родина" Федора Бирюкова. Он пойдет вторым номером в составе территориальной группы № 13 (часть Приморского района).

В конце 1990-х Бирюков был вокалистом группы "Террор". Параллельно под псевдонимом Волков записывал сольные песни. Сотрудничал с "Корпорацией тяжелого рока" Сергея "Паука" Троицкого. Композиции Федора Волкова "Бритоголовые идут", "Хоронят скина" и "Менты" в настоящее время находятся в перечне экстремистских материалов. Их распространение запрещено.

С 2005 года Бирюков состоит в партии "Родина". В 2006-2011 годах работал в управлении делами и пресс-службе "Справедливой России". В период кампании 2012 года по выборам президента России участвовал в деятельности центрального штаба Общероссийского народного фронта. Был одним из организаторов "Международного русского консервативного форума", который состоялся в Петербурге 22 марта 2015 года. Среди гостей мероприятия присутствовали традиционалисты, монархисты, националисты и другие ультраправые политики из разных стран мира, в том числе представители греческой "Золотой зари" и немецкой НДП.

Вероятно, в последний раз под сценическим образом Волкова Бирюков выступал 6 января 2020 года в петербургском клубе "Ионотека". Во время концерта "Коррозии металла" его пригласил на сцену лидер группы Сергей Троицкий:

"С нами приехал Федор Волков, который пел песню "Бритоголовые идут", называется, и другие композиции. Сейчас он работает в серьезных партийных структурах, называется", - объявил "Паук".

После этого Волков-Бирюков исполнил песню из репертуара группы "Террор".

Бирюков участвовал в думских выборах 2011 и 2016 годов, а также многочисленных региональных и муниципальных избирательных кампаниях. Свои новые стихи политик время от времени выкладывает в livejournal.

Фото: rodina.ru