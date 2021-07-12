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Новости 15:51

Политолог Крашенинников уехал из России из-за давления властей

фото ЗакС политика Политолог Крашенинников уехал из России из-за давления властей

Екатеринбургский политолог Федор Крашенинников заявил в своем Facebook, что уехал из России из-за давления властей.

По его словам, изначально речь шла "о кратковременном отъезде за границу, чтоб переждать обострение интереса" к нему со стороны полиции.

"К сожалению, развитие ситуации в России все последние месяцы намекает, что спешить домой не стоит", — заключил Крашенинников.

Он рассказал, что сейчас живет в Вильнюсе и планирует оставаться там "в обозримом будущем". Крашенинников подчеркнул, что он не обращался за политическим убежищем и не планирует этого делать. 

Крашенинникова дважды привлекали к административной ответственности по статье о неуважении к власти в интернете. В первый раз, в 2019 году, его оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост в Telegram об аресте соратника Навального Леонида Волкова. В 2020 году Крашенинникова арестовали на семь суток за нелестное высказывание о судьях Конституционного суда. 

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