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Депутат-единоросс Бочков пожаловался на сбор подписей бюджетников за кандидата от "Новых людей"

фото ЗакС политика Депутат-единоросс Бочков пожаловался на сбор подписей бюджетников за кандидата от "Новых людей"

На заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии 13 июля член ГИК от "Единой России" Наргис Ахадова рассказала об обращении депутата Законодательного собрания Петербурга и представителя ее партии Юрия Бочкова. Ахадова со ссылкой на парламентария заявила, что якобы "силами администрации Пушкинского района осуществляется сбор подписей в поддержку кандидата" от партии "Новые люди" для выдвижения в городской парламент. 

- Данный факт зафиксирован очевидцами: есть видео и фотосъемка этого процесса. Прямо, практически, в самом центре Пушкина, - рассказала Ахадова.

По ее словам, туда "сгонялись" сотрудники сфер образования и ЖКХ. В обращении Бочкова сказано, что подписи якобы собирают за Дмитрия Павлова. Там же сказано, что якобы начальник отдела организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Пушкинского района Марина Петрова обзванивала подведомственные учреждения и "настоятельно требовала" направить сотрудников поставить подпись за выдвижение кандидата.

Члены Горизбиркома решили подробнее изучить ситуацию на рабочей группе. Глава ГИК Наталья Чечина предложила собрать рабочую группу 14 июля и уже по ее результатам принимать решения о дальнейших действиях. 

Напомним, Бочков представляет в ЗакСе избирательный округ №24. В 2021 году он намерен участвовать в выборах по этой же территории. "Новые люди" по округу выдвинули предпринимателя и муниципального депутата МО "Город Пушкин" Дмитрия Павлова. 

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