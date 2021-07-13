"Хочу попросить вашего поручительства": Пивоваров воззвал к Памфиловой из стен СИЗО

Пребывающий в краснодарском СИЗО оппозиционный политик Андрей Пивоваров обратился к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой поручиться за него и поддержать его намерение принять участие в предстоящих выборах в Государственную думу.

В обращении он напомнил, что не так давно обрёл статус политзаключённого, так как преследуют его по ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности нежелательной организации): "Я не стремился к такому званию, но это, к сожалению, правда. Я обвиняюсь по чисто политической, специально созданной для подавления инакомыслия статье".

Пивоваров также объяснил Памфиловой суть предъявляемых ему претензий: он вынужден пребывать в изоляторе за репост "предложения поддержать на выборах 2020 года группу независимых кандидатов".

"Я хочу попросить вашего поручительства, Элла Александровна. Прошу поддержать моё ходатайство об изменении меры пресечения на залог. Я уже неоднократно доказывал суду и следствию, что не собираюсь скрываться, и множество уважаемых людей дали за меня поручительства. Но, возможно, именно ваше слово станет для суда решающим", - призывает Пивоваров главу ЦИК.

Резюмируя обращение, оппозиционер напомнил Памфиловой, как в 2016 году на выборах в петербургское Заксобрание она "прижала жуликов из избиркома", пытавшихся не допустить до участия в электоральном процессе партию "Яблоко", которую уже в нынешнем году представляет он сам.