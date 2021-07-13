Прокуратура просит отправить захватившего детей в заложники жителя Колпино в колонию-поселение

Гособвинение на заседании Колпинского районного суда запросила 1,5 года колонии-поселения Денису Бельтюкову, который взял в заложники шестерых детей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Сам подсудимый, сторона защиты и представитель потерпевших просят назначить условное наказание. Суд удалился для вынесения приговора.

Бельтюкова обвиняют в нарушении ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением оружия в отношении несовершеннолетнего). В ноябре 2020 года он заперся в квартире в Колпино с шестью детьми и угрожал их убить. Спустя несколько часов переговоров с полицией мужчина все же сдался.