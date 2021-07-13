Общественный штаб будет отслеживать фейки на выборах в Ленобласти

Отслеживать появление недостоверной информации в социальных сетях во время выборов в Ленобласти будет Общественный штаб, сообщил Михаил Михайличенко, секретарь правления Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области, на пресс-конференции ТАСС 13 июля.

- Зачастую отдельные паблики откровенно игнорируют достоверность и сознательно формируют фейковую информацию. Главная задача нашего штаба — это мониторинг СМИ и соцсетей, выявление недостоверной информации и оперативное реагирование на фейки, - рассказал Михайличенко.

Он добавил, что для этого в Штабе будет создана специальная пресс-служба для взаимодействия с политическими партиями и избирательными комиссиями, чтобы решать вопросы "быстро и эффективно". Пресс-служба будет работать с наблюдателями, подготовленными Общественным штабом.

- Еще раз подчеркиваю, с нашими наблюдателями, потому что найдутся наблюдатели, цель которых - дезинформировать и, более того, поставить под сомнение легитимность всех выборов, - заявил Михайличенко.

Михайличенко также отметил, что не помнит на предыдущих выборах особых нарушений со стороны местных СМИ, лишь мелкие "шероховатости".

Общественный штаб по наблюдению на выборах, созданный при Общественной палате Ленинградской области, начал свою работу в марте 2021 года. Он предназначен для подготовки наблюдателей на предстоящих выборах в Государственную думу и Законодательное собрание Ленобласти.

Константин Леньков