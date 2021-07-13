"Старая гвардия" жалуется на "Новых людей"

Дмитрий Павлов, фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Депутат Законодательного собрания от "Единой России" Юрий Бочков заявил, что его конкурент по выборам в 24-м округе – кандидат "Новых людей" Дмитрий Павлов – якобы пользуется административным ресурсом. Подписи в поддержку его выдвижения, по мнению депутата, помогают собирать сотрудники администрации Пушкинского района. Павлов обвинения опроверг и заявил о связи Бочкова с его свидетелями. В ситуации разбирался ЗАКС.Ру.

Кандидат в депутаты от партии "Новые люди" Дмитрий Павлов подал документы о выдвижении в Законодательное собрание по 24-му одномандатному округу 8 июля, сообщили ЗАКС.Ру в территориальном избиркоме № 20. Сейчас округ в ЗакСе представляет единоросс Юрий Бочков, который хочет переизбраться здесь же на ближайших выборах в сентябре 2021 года.

Территория 24-го округа полностью совпадает с территорией Пушкинского района, в который входят пять муниципалитетов: "Город Павловск", "Поселок Александровская", "Поселок Тярлево", "Поселок Шушары" и "Город Пушкин". Депутатом последнего сейчас является Павлов, а работает он генеральным директором в ООО "Колвэй Групп", следует из информации на сайте ТИК № 20.

Для выдвижения по 24-му округу кандидату не от парламентской партии необходимо собрать не более 4805 и не менее 4369 подписей избирателей. "Новые люди" в ЗакСе не представлены, поэтому Павлову необходимы автографы поддерживающих его людей, а Бочкову – нет.

Последний направил обращение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и прокурору Петербурга Сергею Литвиненко. В заявлении Бочков написал, что 12 июля с 15:00 до 20:00 на Соборной площади Пушкина проводился сбор подписей в поддержку выдвижения Павлова. Депутат считает, что организовано все было якобы при поддержке районной администрации. В своей жалобе он также написал, что "начальник отдела организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления Петрова М.М. связывалась с руководителями организаций подведомственных администрации района и настоятельно требовала направить сотрудников для участия в сборе подписей". Согласно статье 38 закона о выборах, исполнительные органы власти не имеют права организовывать сбор подписей:

"Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей, участников референдума в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается". статья 38 закона "О выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга"

ЗАКС.Ру Бочков рассказал, что ему о происходящем сообщили местные жители. По словам парламентария, он сам пришел на место сбора подписей и дежурил там до завершения мероприятия.

- Я специально ждал, когда соберется народ. Потом уже сам вышел, ни от кого не прятался. Здоровался с представителями подведомственных учреждений. Некоторые люди прятали глаза, некоторые уходили, - рассказал Бочков.

Он добавил, что при нем собрали не более 15 подписей. Депутат считает, что невозможно собрать подписи без привлечения сотрудников бюджетных учреждений:

- Я знаю прекрасно, что сбор подписей обречен. Это можно сделать только с административным ресурсом, - считает Бочков.

Когда админресурс якобы закончился, с волонтером от "Новых людей" никто из прохожих даже не хотел говорить, заявил депутат. Он уточнил, что в итоге под предлогом закончившихся подписных листов пикет по сбору подписей свернулся около 18:40.

- Это поведение не конкурентов… Не знаю, почему сегодня районная администрация оказывает какую-то помощь каким-то представителям, каким-то кандидатам, - заявил Бочков.

В обращении он указал двух женщин в качестве свидетельниц сбора подписей: Бажину Инну Анатольевну и Савкину Елену Михайловну. Они связаны с депутатом, уверен Дмитрий Павлов. По его словам, Инна Бажина является помощницей Бочкова, а Елена Савкина – мать помощника депутата Романа Савкина. С последней ЗАКС.Ру пообщаться не удалось. Бажина в разговоре с изданием заявила, что не является помощницей Бочкова. Она член территориального избиркома № 59, выдвинута туда Партией роста. Бажина рассказала, что о планируемом сборе подписей узнала в воскресенье и решила сама поехать на место для прояснения ситуации.







фото Юрия Бочкова и Инны Бажиной

- У меня очень много знакомых в Пушкинском районе, в администрации мои подружки работают. Мне в воскресенье вечером позвонили, сказали, что им в приказном порядке говорят приходить напротив Оранжерейной, 23, и отдавать голоса за Павлова. Я была обескуражена: как это – в приказном порядке? - сказала Бажина.

По ее словам, на месте и 12 июля, и 13 июля она заставала группу людей, ставящих подписи за выдвижение Павлова. Автографы собирали не только люди в футболках с надписью "Новые люди", заявила Бажина. Она добавила, что среди собравшихся узнала нескольких сотрудников районной администрации.

Руководитель петербургского отделения "Новых людей" Ксения Горячева сообщила ЗАКС.Ру, что партия разбирается с ситуацией и пока не может подробно ее прокомментировать. Павлов в разговоре с ЗАКС.Ру опроверг все обвинения. По его словам, администрация Пушкинского района не помогает ему собирать подписи. Более того, районное руководство согласовало только шесть пикетов из десяти, заявил муниципальный депутат. Один из них действительно стоит на Соборной площади города Пушкин, уточнил Павлов.

Он заявил, что ведет в районе активную деятельность: организует различные мероприятия, работает муниципальным депутатом. Поэтому местные жители его знают, считает Павлов:

- Меня в районе знают. Среди чиновников, наверно, тоже есть мои сторонники. Вопрос не в партии. Вопрос в эффективности человека, который будет представлять район в Законодательном собрании.

Мундеп сообщил, что волонтеры собрали уже около 700-800 подписей в поддержку его выдвижения. Он отметил, что из-за антикоронавирусных ограничений разрешено ставить только одного волонтера на точку.

Депутат Бочков записал видео, на которых несколько человек, в том числе двое в футболках с надписями "Новые люди", собирают подписи. На видео люди отрицают, что они сотрудники администрации.

Павлов считает, что Бочков с помощью этой истории хочет привлечь к себе больше внимания. По его словам, депутат за последние пять лет никак не проявил себя в районе.

- У Бочкова кабинет на первом этаже администрации находится, а у меня такого нет… Он просто хочет списать свое пятилетнее бездействие в районе и, может быть, непопулярность на какие-то внешние факторы, - считает Павлов.

В пресс-службе администрации Пушкинского района ЗАКС.Ру сказали, что впервые слышат об этой истории и попросили направить официальный запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 13 июля обращение Бочкова приняла к сведению. Горизбирком намерен подробно разобраться в ситуации на рабочей группе 14 июля.

София Саттарова