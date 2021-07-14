Псковский "яблочник" стал первым в РФ кандидатом в облсобрание, аффилированным с иноагентом

Депутат городской думы Пскова от "Яблока" Дмитрий Пермяков, идущий на выборы в Псковское облсобрание, подпадает под критерий "лица, аффилированного с иностранным агентом", поскольку он женат на журналистке Людмиле Савицкой, внесённой Минюстом в перечень СМИ-иноагентов, известили в партии.

Днём ранее псковские "яблочники" подали в региональный избирком документы о выдвижении кандидатов в депутаты областного собрания. В пакете Пермякова имеется отдельное уведомление о том, что он связан с человеком, имеющим обозначенный выше статус.

Согласно новым положениям Избирательного кодекса Псковской области, который был принят в мае текущего года, все кандидаты, аффилированные с иноагентами, должны уведомлять об этом все избиркомы и публиковать данную информацию на своих агитматериалах.

"Нам с женой непросто жить в положении официальных "врагов народа". Мерзко читать о себе гадости в провластных телеграм-каналах. Неприятно подозревать знакомых в работе на "контору". Страшно просыпаться от стука в подъезде по ночам. Я иду на выборы в областной парламент, чтобы это изменить. Никто не должен жить в страхе и лжи. Никто не вправе открывать дверь кованным сапогом в ваш дом, избивать и запугивать вас, бросать вас в тюрьму по неправосудному приговору. В сегодняшней России все здравомыслящие, смелые люди – иностранные агенты, агенты свободы, правды и любви", - поделился мыслями Пермяков в своем Telegram-канале.

Случай с псковским "яблочником" - прецедентный: новая норма Избирательного законодательства применяется к нему впервые в РФ.

Людмила Савицкая была внесена в реестр СМИ-иноагетов в конце декабря 2020 года.