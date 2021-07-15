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Выборы 2021

Новости 11:39

КПРФ вместо певца Салтыкова выдвинула в Госдуму работника ЗакСа Денисова

фото ЗакС политика КПРФ вместо певца Салтыкова выдвинула в Госдуму работника ЗакСа Денисова

По одномандатному избирательному округу №216 в Государственную Думу от КПРФ документы подал сотрудник Законодательного собрания Петербурга Геннадий Денисов, следует из данных ГАС "Выборы". Ранее коммунисты планировали выдвинуть по этому округу певца Виктора Салтыкова. 

Рукововдиель петербургского отделения КПРФ Роман Кононенко в разговоре с ЗАКС.Ру подтвердил, что никакой ошибки нет и Салтыкова заменили на Денисова. По его словам, коммунисты действительно хотели выдвинуть в Госдуму певца, но у него оказались проблемы с документами.

- У него оказался маленький счет в Испании. Соответственно, он не может баллотироваться. Закрыть его он не успевал, поскольку не мог поехать из-за всех этих ограничений. <...> Воспользовавших возможностями закона, одного человека из региональной группы вынесли в одномандатные округа, - рассказал Кононенко.

Руководитель коммунистов добавил, что основное место работы Денисова - аппарат комиссии по социальной политике и здравоохранению ЗакСа, но также он профессор, доктор военных наук, трудится в Военной академии материально-технического обеспечения им. А. В. Хрулёва. Денисов возглавляет Московское районное отделение партии, рассказал Кононенко. 

PR-менеджер певца Салтыкова заявила ЗАКС.Ру, что артист не дает комментарии на тему выдвижения в Госдуму. "Эта тема закрыта", - заявила она. 

Также по 216-му округу в Госдуму уже подал документы вице-спикер ЗакСа и член "Единой России" Сергей Соловьев, представитель "Справедливой России - За правду" Михаил Богданов. Посмотреть список всех подавших документы и заявивших о желании выдвигаться можно на специальной карте ЗАКС.Ру

Фото: Страница "ВКонтакте" Виктора Салтыкова

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