"Родина" выдвинула в Госдуму композитора и сценариста "Улиц разбитых фонарей"

Композитор и сценарист Андрей Иванов подал документы на выдвижение в депутаты Государственной думы от партии "Родина", следует из данных ГАС "Выборы". Иванов намерен баллотироваться в парламент по округу № 216 в центр Петербурга.

В карточке Андрея Иванова указано, что сейчас он временно не работает. Ранее Иванов писал музыку для сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности", "Чужой" и других кинематографических произведений. Также потенциальный кандидат в депутаты писал сценарии для ряда серий "Улиц разбитых фонарей" и "Бандитского Петербурга". Среди его работ значится сценарий для сериала "Ментозавры", который сейчас выходит на Пятом канале.

Иванов записал альбомы с Михаилом Боярским и Татьяной Булановой. Изначально сообщалось, что "Родина" намерена выдвинуть Буланову по округу № 216.

Также в ГАС "Выборы" появилась информация о другом кандидате "Родины" в Госдуму по округу № 213 Петербурга Андрее Шпиленко. В его карточке сказано, что потенциальный кандидат трудится директором в Ассоциации развития кластеров и технопарков России. Там же отмечено, что у Шпиленко в 2005 году погашена судимость по части 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями).

София Саттарова