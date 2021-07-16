На фоне улучшения эпидситуации Собянин отменил QR-коды для общепита с 19 июля

Начиная с 19 июля в Москве будет отменено предписание, предполагающее наличие специального QR-кода для посещения заведений общественного питания, известил столичный мэр Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

"В связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений. С 19-го числа [июля] мы отменяем обязательные QR-коды в общепите", - сообщил московский глава, слова которого приводит ТАСС.

С 28 июня посещать столичные кафетерии и рестораны можно было только при предъявлении специального QR-кода. Доступ разрешался лишь гражданам, прошедшим вакцинацию, переболевшим коронавирусом в последние полгода либо людям с отрицательным ПЦР-тестом.