Роспотребнадзор рекомендовал вакцинировать всех, кто будет целый день находиться на избирательном участке

Глава Роспотребнадзора Анна Попова приняла участие в заседании Центральной избирательной комиссии 16 июля. Она заявила, что ведомство рекомендует вакцинировать всех людей, кто будет в течение всего дня находиться на избирательном участке.

Председатель ЦИК Элла Памфилова уточнила, касается ли это наблюдателей. Попова повторила, что речь идет о всех людях.

- Для нас нет разницы, кто эти люди, - сказала глава Роспотребнадзора.

Напомним, 8 июля Памфилова сообщила, что около 40% сотрудников избиркомов по всей стране вакцинировались. Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина 1 июля сказала, что в Петербурге вакцинировано около 15% сотрудников комиссий.

София Саттарова