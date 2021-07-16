Ройзман продает картину, чтобы оплатить штрафы за акции протеста

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман продает две картины, чтобы оплатить штрафы, назначенные ему судом за участие в акциях протеста в поддержку Навального, объявление Ройзман опубликовал в Instagram.

Политик продает картину кузнеца и художника Александра Лысякова "Коза", которую тот написал в 1978 году. За нее Ройзман рассчитывает выручить 65 тысяч рублей.

"Стоит она дороже, но мне лишнего не надо", — отметил он.

По словам Ройзмана, он купил еще одну картину Лысякова — портрет Старика Букашкина. Ее он подарил музею нативного искусства в Екатеринбурге.

Весной суды неоднократно штрафовали Ройзмана за участие в акциях и политических мероприятиях. В мае мировой суд в Екатеринбурге оштрафовал его на 5 тысяч рублей за участие в съезде муниципальных депутатов, организованном "Объединенными демократами". Свердловский облсуд назначил ему 20 тысяч рублей штрафа за участие в акции в поддержку Навального 21 апреля: изначально Октябрьский суд Екатеринбурга назначил Ройзману обязательные работы. В марте его два раза штрафовали по 20 тысяч рублей за участие в протестах 23 и 31 января.