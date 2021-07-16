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Ройзман продает картину, чтобы оплатить штрафы за акции протеста

фото ЗакС политика Ройзман продает картину, чтобы оплатить штрафы за акции протеста

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман продает две картины, чтобы оплатить штрафы, назначенные ему судом за участие в акциях протеста в поддержку Навального, объявление Ройзман опубликовал в Instagram.

Политик продает картину кузнеца и художника Александра Лысякова "Коза", которую тот написал в 1978 году. За нее Ройзман рассчитывает выручить 65 тысяч рублей. 

"Стоит она дороже, но мне лишнего не надо", — отметил он.

По словам Ройзмана, он купил еще одну картину Лысякова — портрет Старика Букашкина. Ее он подарил музею нативного искусства в Екатеринбурге. 

Весной суды неоднократно штрафовали Ройзмана за участие в акциях и политических мероприятиях. В мае мировой суд в Екатеринбурге оштрафовал его на 5 тысяч рублей за участие в съезде муниципальных депутатов, организованном "Объединенными демократами". Свердловский облсуд назначил ему 20 тысяч рублей штрафа за участие в акции в поддержку Навального 21 апреля: изначально Октябрьский суд Екатеринбурга назначил Ройзману обязательные работы. В марте его два раза штрафовали по 20 тысяч рублей за участие в протестах 23 и 31 января. 

 

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