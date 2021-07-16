Глава Горизбиркома Чечина стала почетным жителем Сестрорецка

Муниципальный совет Сестрорецка решил присвоить звание почетного жителя города председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталье Чечиной, следует из июльского выпуска местной газеты "Здравница Санкт-Петербурга".

Руководителя ГИК представили к высокому званию "за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный существенный вклад в социально-экономическое развитие Курортного района". В 2001-2020 годах она работала заместителем главы районной администрации.

Также почетными жителями Сестрорецка стали директор парка культуры и отдыха "Дубки" Владимира Анисимова и председатель районного отделения Общества жителей блокадного Ленинграда Лидия Кулиновская.

Местный совет Сестрорецка присуждает звания ежегодно с 2004 года. За это время почетными жителями города стали более 40 человек. В том числе нынешний губернатор Александр Беглов (в 2010 году), депутат ЗакСа Александр Ваймер (2012), певец Игорь Корнелюк (2015), а также генеральный директор ФК "Зенит" и бывший председатель правления ПАО "Газпром" Александр Медведев (2020).