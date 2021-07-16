В центре Петербурга прошел пикет в поддержку мурманской активистки Грудиной

Вечером 16 июля активисты вышли вдоль Невского проспекта с плакатами, посвященными недавним событиям в политической жизни страны: вспомнили про Алексея Навального, поддержали мурманского политика Виолетту Грудину, заступились за хабаровского художника Hadad. Полиция за пикетчиками не успела – они оказались мобильней.

На Малой Садовой улице активистка Анна Межова встала с плакатом в поддержку Хабаровского художника Hadad, обвиняемого в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) из-за публикации 2018 года о взрыве в здании УФСБ в Архангельске.

"Свободу Максиму Смольникову [настоящее имя художника - прим. ЗАКС.Ру]. Ему грозит до 7 лет колонии за убеждения, граффити и критику репрессий", - было написано на плакате.

Через 10 минут после начала к месту проведения акции приехали сотрудники полиции. Активистка свернула плакат. Предпринимать какие-либо другие действия полиция не стала и просто осталась наблюдать, как пикетчики направились дальше по Невскому проспекту.

Пикеты продолжились на углу Невского проспекта и Караванной улицы. Другая активистка Марина Ширяева посвятила свой плакат бывшему координатору штаба Навального* в Мурманске Виолетте Грудиной.

"Автозаки для несогласных закончились, теперь приезжают "скорые", - с таким заявлением выступила Ширяева.

Ранее, мурманский Роспотребнадзор через суд добился госпитализации Грудиной, несмотря на отрицательные тесты на коронавирус. Незадолго до этого активистка заявила о намерениях выдвинуть свою кандидатуру на выборы в городской совет.

Марину Ширяеву на Невском сменил член молодёжного "Яблока" Никита Чирков. На его плакате были две фотографии: Алексея Навального с супругой Юлией и снимок 2019 года с визита официальной делегации запрещенного на территории России движения "Талибан"** в Москву. "И кто тут экстремист?" - написано на плакате.

Через несколько минут к нему вышел охранник из ближайшего магазина. Он попросил Чиркова уйти со словами: "******* [зачем] мне такая реклама?" Охранника загнала обратно другая сотрудница магазина.

Активисты продолжили движение в сторону площади Восстания, по дороге останавливаясь с плакатами. Больше с полицией они не встречались.

* Штаб Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена

**Движение "Талибан" признано террористической организацией и запрещено в России

Константин Леньков