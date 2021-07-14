Экс-главу мурманского штаба Навального* поместят в "ковидарий", несмотря на отрицательный COVID-тест

Октябрьский райсуд Мурманска удовлетворил иск регионального Роспотребнадзора о принудительной госпитализации экс-главы штаба Навального* Виолетты Грудиной, известил у себя в Telegram-канале глава "Агоры" Павел Чиков. Сторонница оппозиционера собирается участвовать в выборах в местный горсовет.

Грудину должны держать в стационере до получения отрицательного теста на COVID-19, при том, что во время заседания она предоставила таковой. Также суд отказался принимать во внимание заявление приглашенного Роспотребнадзором медика, указавшего на ненадобность помещения девушки в больницу.

В отношении Грудиной возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил - ст. 236 УК РФ. Оппозиционерка полагает, что сделано это было намеренно ввиду её стремления принять участие в осенних выборах.

"Естественно меня принудительно закроют в больнице, и будут до бесконечности положительные тесты на ковид, чтобы я как кандидат не успела подать документы на регистрацию. Другого объяснения у меня нет. Вдумайтесь, только в России используют пандемию в качестве политических репрессий", - прогнозировала ранее Грудина.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена

Фото: страница Виолетты Грудиной "ВКонтакте"