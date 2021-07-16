           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16 июля, 20:56

Передвигаться только по неотложным делам: Власти Тувы ввели локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19

фото ЗакС политика Передвигаться только по неотложным делам: Власти Тувы ввели локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19

Врио главы Тувы Владислав Ховалыга подписал документ о введении локдауна в республике из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщается на сайте правительства региона.

Жителям запретили передвигаться "без производственной и служебной необходимости" и "без неотложных личных нужд, включая ограничения на выезды на водные объекты" в Туве. Детям до 14 лет включительно в республике можно выходить на улицу лишь в сопровождении взрослых.

Приостановлена работа туристических организаций и дополнительного образования, ярмарок, вещевых рынков, уличной торговли, торговых автоматов, а также работа парков, скверов, игровых зон. Не будут работать в Туве салоны красоты, химчистки, парикхмахерские, авторынки, ювелирные, СПА, бани, бассейны, магазины одежды, посуды и другие.

Работать в Туве пока будут лишь аптеки, салоны связи, а также "магазины, отдельно стоящие или имеющие отдельный вход в многоэтажных жилых домах, реализующие товары первой необходимости".

Ранее власти Тувы ограничили работу транспорта в выходные дни и закрыли для посещения точки общепита.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости17 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru