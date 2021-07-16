Передвигаться только по неотложным делам: Власти Тувы ввели локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19

Врио главы Тувы Владислав Ховалыга подписал документ о введении локдауна в республике из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщается на сайте правительства региона.

Жителям запретили передвигаться "без производственной и служебной необходимости" и "без неотложных личных нужд, включая ограничения на выезды на водные объекты" в Туве. Детям до 14 лет включительно в республике можно выходить на улицу лишь в сопровождении взрослых.

Приостановлена работа туристических организаций и дополнительного образования, ярмарок, вещевых рынков, уличной торговли, торговых автоматов, а также работа парков, скверов, игровых зон. Не будут работать в Туве салоны красоты, химчистки, парикхмахерские, авторынки, ювелирные, СПА, бани, бассейны, магазины одежды, посуды и другие.

Работать в Туве пока будут лишь аптеки, салоны связи, а также "магазины, отдельно стоящие или имеющие отдельный вход в многоэтажных жилых домах, реализующие товары первой необходимости".

Ранее власти Тувы ограничили работу транспорта в выходные дни и закрыли для посещения точки общепита.