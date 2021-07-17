В Екатеринбурге провели несогласованный крестный ход

В Екатеринбурге состоялся Царский крестный ход, приуроченный к годовщине расстрела семьи императора Николая II, несмотря на отсутствие разрешения властей, передает Znak.com.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что массовый крестный ход не согласован с региональными властями. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сначала заявлял, что все равно будет шествие от Храма на Крови до Ганиной Ямой, а после повторного разговора с Куйвашевым перестал комментироват жту тему. Упоминание крестного хода убрали из всех анонсов Царских дней. Во вступительной речи перед литургией Евгений призвал соблюдать антиковидные меры и упоминал, что шествие "не может быть по закону проведено".

В итоге к 1:00 у храма собралось, по подсчетам издания, около трех тысяч человек. Сообщается, что часть из них организованно привезли на автобусах с челябинскими номерами. Спустя час началось причастие, и один из священнослужителей со сцены заявил, что теерь можно расходиться, "кому куда велит сердце", или идти на Галину Яму самостоятельно. Он сказал, что крестного хода в привычном виде не будет, но дал понять, что в 6:30 верующих ждут на литургию в урочище.

Во главе шествия были члены движения "Двуглавый орел" бизнесмена Константина Малофеева: они несли икону Николая II. Несмотря на несогласованность мероприятия, ГИБДД перекрыла Царскую и другие улицы по пути движения. К Малофееву не подпускали верующих и сотрудников СМИ. На вопрос, не смущает ли его проведение несогласованного шествия в разгар эпидемии, Малофеев ответил: "Богу — богово, кесарю — кесарево".