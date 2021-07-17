Мариинская больница готовится вернуться к плановому приему пациентов

Мариинская больница начинает переводить пациентов с COVID-19 из инфекционных отделений в другие стационары и готовится возобновить работу в обычном режиме, сообщили в боньнице.

Представители больницы отметили, что будут переводить пациентов в стационары, перепрофилированные под лечение больных с коронавирусом, исходя из профиля лечебного учреждения и необходимой медицинской помощи пациенту. Перевозить их будут на машинах скорой помощи и реанимобили, оснащенных аппаратами ИВЛ и необходимой аппаратурой. В Мариинской больнице продолжат лечение пациенты, имеющие отрицательные тесты на коронавирус и показания к дальнейшему пребыванию в стационаре.

Мариинскую больницу перепрофилировали под прием пациентов с коронавирусом в июне, когда в Петербурге и по всей России сильно вырослав заболеваемость. Сейчас в Петербурге регистрируют порядка 1,9 тысяч новых случаев заражения каждый день.