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Мариинская больница готовится вернуться к плановому приему пациентов

фото ЗакС политика Мариинская больница готовится вернуться к плановому приему пациентов

Мариинская больница начинает переводить пациентов с  COVID-19 из инфекционных отделений в другие стационары и готовится возобновить работу в обычном режиме, сообщили в боньнице.

Представители больницы отметили, что будут переводить пациентов в стационары, перепрофилированные под лечение больных с коронавирусом, исходя из профиля лечебного учреждения и необходимой медицинской помощи пациенту. Перевозить их будут на машинах скорой помощи и реанимобили, оснащенных аппаратами ИВЛ и необходимой аппаратурой. В Мариинской больнице продолжат лечение пациенты, имеющие отрицательные тесты на коронавирус и показания к дальнейшему пребыванию в стационаре.

Мариинскую больницу перепрофилировали под прием пациентов с коронавирусом в июне, когда в Петербурге и по всей России сильно вырослав заболеваемость. Сейчас в Петербурге регистрируют порядка 1,9 тысяч новых случаев заражения каждый день.

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