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Петербургские военные попросили денег на лечение больных с COVID-19

фото ЗакС политика Петербургские военные попросили денег на лечение больных с COVID-19

Военно-медицинская академия Кирова и 442-й клинический госпиталь Минобороны обратились в территориальный фонд обязательного медицинского страхования за дополнительной финансовой поддержкой для лечения больных коронавирусной инфекцией: в июле ожидается госпитализация 360 человек, пишет "Фонтанка".

Отмечается, что на данные нужды фонд ОМС уже выделил военным почти 33 млн рублей. Академия, где доступно 200 инфекционных мест, теперь дополнительно сможет принять ещё 278 заболевших.

Пушкинский госпиталь обещает оказать помощь 83 горожанам, при том, что в целом учреждение, изначально рассчитанное на 50 мест, собиралась принять порядка 160 заражённых в год.

Напомним, что последние дни в городе на Неве ежедневный суточный прирост COVID-инфицированных составляет около 2 тысяч случаев; фиксируется не менее 100 смертей в день.

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