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Новости 12:52

Главврач "Евромеда" Абдин поменял округ выдвижения в ЗакС

фото ЗакС политика Главврач "Евромеда" Абдин поменял округ выдвижения в ЗакС

Основатель сети медицинских центров "Полис", управляющий партнер и главный врач клиники "Евромед" Александр Абдин объявил в социальных сетях, что передумал идти в депутаты Заксобрания Петербурга по округу № 12 (Приморский район). Он будет бороться за место в городском парламенте по округу № 7 (Калининский и Красногвардейский район).

"Единую Россию" по двенадцатому округу представляет вице-губернатор Николай Бондаренко. Ранее от этой территории по разным причинам не стали выдвигаться действующий депутат ЗакСа Андрей Анохин и лидер регионального отделения "Справедливой России - За правду" Марина Шишкина

Абдин сообщил ЗАКС.Ру, что его решение было добровольным. Он объяснил, что хочет выдвигаться от территории, на которой находятся Военно-медицинская академия, академия им. Мечникова и больница им. Боткина, поскольку надеется на поддержку коллег-врачей.

"Мои коллеги задавали и задают вопрос: "Саш, мы хотим проголосовать за тебя, но как это сделать, если ты выдвинулся в другом районе?" В политике я только начинаю свой путь. И на сегодняшний день точно знаю, что его важно начать там, где получаешь колоссальную поддержку. Я принял решение сменить округ выдвижения", - написал потенциальный кандидат.

Медик идет на выборы самовыдвиженцем и для регистрации кандидатом ему нужно предоставить подписи жителей округа. Ранее он сообщал в Instagram, что на 13 июля его команде удалось собрать 1399 из 4861 необходимого автографа. На вопрос ЗАКС.Ру не будет ли проблематично начинать сбор подписей заново, Абдин ответил: "Посмотрим".

Фото: Facebook/ Александр Абдин

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