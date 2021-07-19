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Платошкин объяснил, почему руководство КПРФ публично ругает Навального

фото ЗакС политика Платошкин объяснил, почему руководство КПРФ публично ругает Навального

Лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин, приговоренный нынешней весной к условному сроку и поддерживающий в ходе думской кампании КПРФ, попытался объяснить, почему лидер партии Геннадий Зюганов, как и лидеры других партий, в последнее время регулярно выступает с жесткой критикой находящегося в заключении несистемного оппозиционера Алексея Навального. По данным Платошкина, КПРФ находится под серьезным прессом, а прошлым летом партии всерьез угрожала ликвидация. Из его слов следует, что лидер коммунистов вынужден выступать с теми или иными заявлениями, чтобы минимизировать риски, в том числе, уголовного преследования для некоторых своих соратников.

"Поставьте себя на место Зюганова. Ну, арестуют еще десять первых секретарей, дадут им тоже от шести до семи лет, ну, или Грудинин, предположим, лишится своего совхоза и тоже сядет. Потом все начнут орать на Зюганова: "А чего ты вообще их не защитил?", "Позор!" и прочее. То есть, Зюганову в его ситуации не позавидуешь", - рассудил левый политик в интервью "Эху Москвы".

Он напомнил, что в настоящее время под арестом находится сын бывшего иркутского губернатора-коммуниста Сергея Левченко.

При этом в целом Платошкин охарактеризовал ситуацию, в которой почти все политические лидеры стремятся публично осудить Навального, как "странную", заявив, что Навальный находится в заключении несправедливо, должен быть освобожден и допущен к легальной политике наравне с остальными ее акторами.

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