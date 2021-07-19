"Хороший знак": Дмитриева приветствует назначение Голиковой куратором СЗФО

Решение премьер-министра Михаила Мишустина отдать Северо-Западный федеральный округ в ведение своей заместительницы Татьяны Голиковой встретило положительную реакцию со стороны петербургского депутата Оксаны Дмитриевой: городу, с точки зрения последней, это пойдет только в плюс. По наблюдениям Дмитриевой, вице-премьера Голикову всегда отличала настойчивость в отстаивании на правительственном уровне курируемых ею сфер деятельности, и теперь следует ожидать того же самого и по отношению к Северо-Западу.

"Кроме того, она прекрасно знает ситуацию с региональными бюджетами, которая сложилась в условиях пандемии, и у меня есть большие надежды, что она приложит все усилия для урегулирования проблемы роста дефицитов региональных бюджетов", - добавила член Партии роста в своем Telegram-канале.

Кураторов для каждого федерального округа Мишустин назначил в понедельник 19 июля. Отметим, что помимо нового института продолжает функционировать институт полпредства при президенте.