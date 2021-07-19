Экс-мэр Якутска Авксентьева скептически отозвалась об идее Мишустина назначить округам "надсмотрщиков"

Бывшая мэр Якутска Сардана Авксентьева, собравшаяся принять участие в грядущих выборах в Госдуму от партии "Новые люди", не оценила нововведения премьера Михаила Мишустина, решившего назначить федеральным округам РФ кураторов.

"Это весьма спорная идея, прагматический смысл которой от меня ускользает. Вместо того, чтобы дать больше полномочий регионам, им дают новых надсмотрщиков из центра. Основная работа у них будет страдать, а порядка в регионах, боюсь, не прибавится, ибо у семи нянек дитя всегда одноглазое", - поделилась мнением Авксентьева у себя в Instagram.

О том, что Мишустин закрепил за своими замами федеральные округа, стало известно ранее сегодня. Так, надзор распределился следующим образом: СЗФО достался Татьяне Голиковой, Сибирский федеральный округ - Виктории Абрамченко, Центральный федеральный округ - Дмитрию Григоренко, Дальний Восток - Юрию Трутневу, Северный Кавказ - Александру Новаку, Южный федеральный округ - Марату Хуснуллину, Приволжский федеральный округ - Дмитрию Чернышенко.

"Институт кураторства обеспечит единство политики регионального развития для достижения общенациональных целей и результатов нацпроектов. От вице-премьеров потребуется погружение в решение задач на местах", - представил суть нововведения РБК.