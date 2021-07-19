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ФМБА приступило к клиническим испытаниям собственной COVID-вакцины

фото ЗакС политика ФМБА приступило к клиническим испытаниям собственной COVID-вакцины

Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение Минздрава РФ и начало испытания собственной вакцины от COVID-19, информирует РИА "Новости".

"ФМБА получило официальное разрешение на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной рекобинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", - указывается в сообщении учреждения.

Препарат, разработанный Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА, прошёл успешные доклинические исследования ещё в июне. Уточняется, что в ходе изыскания ученые получили доказательства о его безопасности, иммуногенности и протективности.

Испытания должны начаться уже сегодня.

В пресс-службе ФМБА подчеркнули, что препарат сделан на новой технологической платформе и должен способствовать активизации иммунной системы для борьбы с COVID-19, используя в качестве мишени консервативные белки вируса, которые наименее подвержены мутациям.

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