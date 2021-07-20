Гартунг и еще пять депутатов Госдумы воспользовались "правом на забвение"

Депутат Госдумы от "Справедливой России — За правду" Валенрий Гартунг дбился удаления из "Яндекса" ссылок на несколько материалов о себе, передает Znak.com.

Гартунг воспользовался "правом на забвение". По его словам, речь идет о "разных фейках, которые распространяют анонимные источники".

"Обычно это происходит перед выборами. Их просто поток! Мои юристы следят за этим и предпринимают меры. Кстати, в 90% случаев сайты сами удаляют недостоверную информацию сразу после обращения адвокатов", — пояснил Гартунг.

О каких именно ссылках идет речь, Гартунг не уточнил, сказав, что добивается их удаления не для того, чтобы "самому же цитировать СМИ".

Кроме Гартунга, удаления ссылок из "Яндекса" о себе добились депутаты Денис Кравченко, Андрей Скоч, Ирина Белых, Дмитрий Саблин (все — "Единая Россия") и (ЛДПР), отмечают "МБХ медиа".

Несколько лет назад Гартунг добивался возбуждения уголовных дел о клевете на него. В 2016 году дело возбудили после публикации в издании "Возрождение Урала", в 2017 году — против активистов НОД, которые распространяли листовки про него.

фото: duma.gov.ru