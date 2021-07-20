В ЦИК исключили возможность двойного голосования на выборах в Госдуму

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что подавшие заявление на участив дистанционном электронном голосовании россияне будут вычеркнуты из списков избирателей на участке, передает РИА "Новости".

По словам Булаева, у желающих изменить решение о способе голосование будет возможность это сделать в определенный срок, и никак иначе.

"Отсутствие возможности для возвращения на избирательный участок во многом профилактирует тех, кто хотел бы спекулировать и голосовать и на участке, и электронно. Наше постановление исключает такую возможность для граждан, проживающих на территории РФ", - сказал Будаев в ходе заседания ЦИК.

Он отметил, что подать заявление можно с 2 августа по 13 сентября через портал госуслуг. По словам Булаева, возможностью проголосовать электронно смогут воспользоваться 10 млн избирателей.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что у избирателей, которые выбрали электронное голосование, будет возможность изменить свое решение за три дня до выборов.

Электронное голосование на выборах в Госдуму будет доступно в Москве, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.

Выборы в Госдуму, Заксобрание Петербурга и некоторые региональные парламенты назначены на 19 сентября. Их проведут в три дня, с 17 по 19 сентября включительно.