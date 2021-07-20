ИКМО "Ланское" отказала в регистрации еще четверым кандидатам

Вечером 20 июля избирательная комиссия МО "Ланское" отказала в регистрации самовыдвиженцу Сергею Титаренко, коммунисту Андрею Федорову и двум кандидатам от "Справедливой России — За правду" Владимиру Баскакову и Дмитрию Вороновичу, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Причины для отказа нескольким кандидатам были те же, что и на заседании 17 июля, когда комиссия полностью "забраковала" кандидатов от "Яблока". Например, проблемы с подтверждением подлинности документа об образовании, но были и исключения. Андрей Фёдоров, кандидат от КПРФ, не смог, по мнению муниципального избиркома, доказать статус временно безработного.

— Сложилась такая ситуация, что я закончил университет в июне, но получить свой диплом я мог только 15 июля. Университет уже не может предоставить справку о том, что я учусь, но и работать я тоже не могу. Я указал, что являюсь временно неработающим, — рассказал Фёдоров.

Члены избирательной комиссии не стали комментировать процедуру подтверждения статуса безработного.

Самовыдвиженец Титаренко, который также выдвигается в Заксобрание по 3-му округу, получил отказ, так как ИКМО не смогла подтвердить подлинность его диплома. Оспаривать решение комиссии он не намерен.

Двое кандидатов от "Справедливой России — За правду" Баскаков и Воронович, так же получившие отказ в регистрации, не стали раскрывать суть претензий к их документам.

— Сейчас мы получили отказ, а что дальше делать, будем ли мы его оспаривать — мы ещё не решили, — сказал Баскаков.

Двоим кандидатам все же удалось зарегистрироваться. Анастасия Грамотеева (ЛДПР) и Кирилл Кириличев (КПРФ) смогли получить удостоверения полноправных участников голосования. Решение по ещё одному претенденту от КПРФ Марии Титовой, у которой якобы были проблемы с дипломом, пока неизвестно. Она не смогла присутствовать на заседании.

Напомним, 17 июля ИКМО "Ланское" отказало в регистрации всем пятерым кандидатам от "Яблока" и одному из ЛДПР из-за якобы обнаруженных ошибок в документах.

В сентябре 2021 года в МО "Ланское" пройдут муниципальные выборы во 2-м округе. Результаты предыдущего голосования были отменены судом из-за отказа в регистрации кандидату от "Справедливой России" Павлу Чупрунову.

Константин Леньков