Горизбирком распределил КОИБы по участкам в семи районах

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 21 июля приняла решение о распределении комплексов обработки избирательных бюллетеней по избирательным участкам, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Член ГИК Екатерина Астафьева сообщила, что всего планируется направить КОИБы на 352 участка. В частности, комплексы выдадут 78 УИКам Василеостровского района, 61 участкам в Красногвардейском районе, 69 участкам в Красносельского районе, 39 - в Петродворцовом, 18 - в Кронштадском, 68 - Колпинском, 19 - Кировском, рассказала Астафьева. Больше всего КОИБов получит ТИК №21 - 51 комплекс, следует из решения Горизбиркома (есть в распоряжении ЗАКС.Ру). Меньше всего достается ТИК №46 - 13 КОИБов, сказано в документе.

Часть членов Горизбиркома выступили против принятия решения из-за того, что совместно всей комиссией вопрос не обсуждался.

⁃ В очередной раз продемонстрированный кулуарный способ подготовки проектных решений мне кажется неправильным, не соответствующим вообще принципу коллегиальности работы, - заявила член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская.

Это высказывание поддержал представитель КПРФ Андрей Беляков. Он напомнил, что уже неоднократно поднимался вопрос о том, что ряд решений обсуждаются только с определенным кругом членов комиссий. На это же обратили внимание члены ГИК от Партии Роста Алексей Березин и от "Справедливой России" Екатерина Фесик.

⁃ У нас с вами есть, так называемые, важнейшие вопросы, мы понимаем какие, вызывающие общественный резонанс и разные политические, организационные и правовые позиции. На мой взгляд, по такого рода вопросам действительно стоит до заседания проводить либо рабочую группу, либо совещание. И у нас действительно будет эффективное обсуждение этих вопросов, - считает Березин.

Покровская поинтересовалась, почему именно так часть членов Горизбиркома решила распределить комплексы. Глава ГИК Наталья Чечина сообщила, что глава Красногвардейского района направил письмо в ГИК с просьбой покрыть всю территорию района комплексами. Астафьева добавила, что получившие КОИБы комиссии уже умеют с ними работать. На это Покровская заметила, что управляться с КОИБами можно научить и других членов УИК, а письмо руководителя района не обязательно к исполнению для Горизбиркома.

Также Чечина сообщила, что у Горизбиркома нет средств на покупку ещё нескольких комплексов. По ее словам, ГИК направлял письмо в исполнительные органы власти с просьбой выделить деньги на покупку ещё 218 КОИБов, но комитет финансов отказал. Запрос направлялся в начале года, уточнила Чечина. Покровская заявила, что такие просьбы стоит направлять во время подготовки бюджета, а не позже. Березин отметил, что после каждых выборов у Горизбиркома остаются деньги - их хватило бы на покрытие КОИБами половины города.

Представительница "Справедливой России" Фесик добавила, что почему-то КОИБы выдают для муниципальных выборов в МО "Автово", но для других мунвыборов в 2021 году их не направляют.

Фесик предложила внести поправки и перераспределить комплексы: забрать у одних участков и отдать другим. Большинство членов Горизбиркома ее идею не поддержали. Также основная часть членов комиссии проголосовала против предложения Покровской отложить принятие решения и обсудить документ совместно.

Всего КОИБы будут установлены на избирательных участках в 7 из 18 районах города. В остальных УИКах бюллетени будут считать только вручную.

София Саттарова