Экс-главу комитета по спорту Петербурга выдвинули в Госдуму от Партии пенсионеров

Олимпийская чемпионка 2012 года в беге с барьерами Наталья Антюх, в течение года руководившая комитетом по физической культуре и спорту Петербурга, выдвинута на думские выборы. Информация об этом размещена на сервисе ГАС "Выборы".

40-летняя Антюх будет представлять Партию пенсионеров под первым номером в территориальной группе кандидатов.

Напомним, олимпийская чемпионка пришла на работу в комитет по спорту в январе 2019 года. Ее назначение было одним из первых, которое сделал новый глава города Александр Беглов. В январе 2020 года Антюх покинула должность председателя комитета. На момент подачи документов в избирательную комиссию она работала директором Училища олимпийского резерва № 1.

Антюх - призерка олимпийских игр в Афинах 2004 года и обладательница олимпийского золота Лондона 2012 года. Неоднократная чемпионка мира и Европы. В апреле 2021 года решением Спортивного арбитражного суда была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. При этом у спортсменки аннулировали все результаты, которые она показала с 30 июня 2013 года.